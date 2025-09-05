У Байдена видалили ракову пухлину зі шкіри на чолі: що відомо про операцію

За словами представника Байдена, операція була проведена за методом Мооса - спеціалізованим хірургічним підходом, під час якого пошарово видаляють тканину та досліджують кожен шар на наявність ракових клітин, доки не буде досягнуто повного видалення пухлини.

На сьогоднішній день ця методика вважається однією з найефективніших при лікуванні немеланомного раку шкіри, дозволяючи максимально зберегти здорові тканини.

Стан здоров’я Джо Байдена

Речник підкреслив, що операція пройшла успішно.

Нещодавно в соцмережах поширилося відео, на якому Байден виходить із церкви в Делавері з видимим шрамом на чолі, що викликало хвилю запитань щодо його здоров’я.

Це не перший випадок боротьби Байдена з онкологією шкіри. Під час перебування у Білому домі йому вже видаляли немеланомні утворення на шкірі, а у 2023 році лікарі видалили ракове ураження з грудей.

Крім того, у травні 2025 року Байден оголосив про діагноз агресивної форми раку простати, що поширився на кістки, проте після цього він продовжував з’являтися на публіці.