У Байдена удалили раковую опухоль из кожи на лбу: что известно об операции

По словам представителя Байдена, операция была проведена по методу Мооса - специализированному хирургическому подходу, во время которого послойно удаляют ткань и исследуют каждый слой на наличие раковых клеток, пока не будет достигнуто полное удаление опухоли.

На сегодняшний день эта методика считается одной из самых эффективных при лечении немеланомного рака кожи, позволяя максимально сохранить здоровые ткани.

Состояние здоровья Джо Байдена

Спикер подчеркнул, что операция прошла успешно.

Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором Байден выходит из церкви в Делавэре с видимым шрамом на лбу, что вызвало волну вопросов о его здоровье.

Это не первый случай борьбы Байдена с онкологией кожи. Во время пребывания в Белом доме ему уже удаляли немеланомные образования на коже, а в 2023 году врачи удалили раковое поражение из груди.

Кроме того, в мае 2025 года Байден объявил о диагнозе агрессивной формы рака простаты, распространившегося на кости, однако после этого он продолжал появляться на публике.