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У Байдена до сих пор не могут объявить дату визита Зеленского

Автор: РБК-Украина

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США до сих пор не известна. Но он должен состоятся этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей администрации США.

"Когда президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет проходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - отметил один из них.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для визита Зеленского предложен конец июля, но украинская сторона так и не получила конкретных подтверждений.

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