У Байдена досі не можуть оголосити дату візиту Зеленського

Дата візиту президента України Володимира Зеленського до США досі не відома. Але він повинен відбудуться цього літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників адміністрації США.
"Коли президент розмовляв з президентом Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це буде проходити, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського до Білого дому цього літа, але поки не можемо оголосити дату", - зазначив один з них.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що для візиту Зеленського запропонований кінець липня, але українська сторона так і не отримала конкретних підтверджень.