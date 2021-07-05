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Когда будет визит Зеленского в США: в МИД рассказали все подробности

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 12:16
Когда будет визит Зеленского в США: в МИД рассказали все подробности Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В МИД Украины рассказали о подготовке визита президента Владимира Зеленского в США. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что был предложен конец июля, но украинская сторона так и не получила конкретных дней.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на форуме "Украина 30".

Дата встречи

Кулеба отметил, что дата пока неизвестна.

"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней", - отметил он.

Темы встречи

Глава МИД Украины отметил, что главным будет вопрос безопасности. Также рассмотрят вопрос американских инвестиций в Украину, реформ.

"Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с обществом, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", - отметил Кулеба.

Привлечение США в Нормандию

По слова министра, расширение нормандского формата - это извечная тема.

"Безусловно мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий", - заявил он.

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