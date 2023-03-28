У Байдена роз'яснили ситуацію з обміном даними про ядерну зброю з РФ

"США все ще надсилають Росії щоденні дані про свої ядерні запаси, попри відмову Росії це робити", - пояснив Маклири.

За його даними, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США не будуть ділитись даними, які мали б передавати згідно з договором про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, що був укладений між РФ та Сполученими Штатами ще з 2010 року, і з якого Росія нещодавно вийшла.

"Росія не дотримувалася повної відповідності та відмовилася ділитися даними, якими ми погодилися в Новому договорі ДСНО ділитися кожні два роки... тому, оскільки вони відмовилися дотримуватися цієї конкретної модальності Нового ДСНО, ми вирішили також не ділитися цими даними", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні західні ЗМІ повідомили, що США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією.

Раніше РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Також диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.

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