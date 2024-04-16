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У Байдена різко змінили позицію щодо ідеї спікера Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

Фото: Джон Кірбі, представник Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Білий дім різко змінив позицію щодо ідеї спікера Палати представників США Майка Джонсон щодо пакета з чотирьох окремих законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Так, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що ініціатива спікера Джонсона "на перший погляд" 

Водночас Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїлю, які "перебувають під прицілом", 

Допомога Україні від США

Конгрес США вже майже пів року не може виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тихоокеанському регіону. У Палаті представників США чекає розгляду вже схвалений Сенатом відповідний законопроект. Однак спікер Джонсон відмовляється виносити його на голосування.

Після нападу Ірану та Ізраїль в Конгресі США виступили за швидке схвалення допомоги Ізраїлю, але у Білому домі наполягали, щоб питання України та Ізраїля розглядалися разом.

Сьогодні, 16 квітня, Джонсон представив власну ініціативу, яка передбачає пакет з чотирьох законопроектів - про допомогу Україні, допомогу Ізраїлю, допомогу Тихоокеанському регіону та питання нацбезпеки США.

Однак до цього у Білому домі заявляли, що Байден не підтримає розділення допомоги України та Ізраїлю. "Ми будемо проти окремого законопроекту, який буде спрямований лише на Ізраїль", - говорив Кірбі у понеділок, 15 квітня.

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