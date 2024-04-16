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У Байдена резко изменили позицию по идее спикера Джонсона о помощи Украине и Израилю

Фото: Джон Кирби, представитель Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белый дом резко изменил позицию по идее спикера Палаты представителей США Майка Джонсон по поводу пакета из четырех отдельных законопроектов о помощи Украине, Израилю, Тайваню и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона "на первый взгляд"

В то же время Кирби отметил важность того, чтобы Украина и Израиля, "находящиеся под прицелом",

Помощь Украине от США

Конгресс США уже около полугода не может выделить новые средства на финансирование помощи Украине, Израилю и Тихоокеанскому региону. В Палате представителей США ждет рассмотрения уже одобренный Сенатом соответствующий законопроект. Однако спикер Джонсон отказывается выносить его на голосование.

После нападения Ирана и Израиль в Конгрессе США выступили за скорейшее одобрение помощи Израилю, но в Белом доме настаивали, чтобы вопросы Украины и Израиля рассматривались вместе.

Сегодня, 16 апреля, Джонсон представил собственную инициативу, которая предусматривает пакет из четырех законопроектов - о помощи Украине, помощи Израилю, помощи Тихоокеанскому региону и вопросах нацбезопасности США.

Однако ранее в Белом доме заявляли, что Байден не поддержит разделение помощи Украины и Израилю. "Мы будем против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль", - говорил Кирби в понедельник, 15 апреля.

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