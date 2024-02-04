У Байдена різко висловилися про законопроект щодо допомоги Ізраїлю без України

Американська чиновниця назвала таку ініціативу "цинічним політичним маневром" законодавців від Республіканської партії у Палаті представників.

"Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та забезпечує підтримку народу України та Ізраїлю. У той час, коли законодавчий текст неминучий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр", - йдеться в її заяві.

Представниця Білого дому зазначила, що "безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою".

Жан-П'єр наголосила, що адміністрація "рішуче виступає проти цієї витівки", яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститися від російської агресії та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги для палестинців.

"Натомість республіканці Палати представників повинні працювати двопартійно, як це роблять адміністрація та Сенат, над цими нагальними питаннями національної безпеки", - заявила вона.

Що передувало

Раніше, 3 лютого, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив про те, що наступного тижня Палата проголосує щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів. І цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат "після тривалих переговорів".

За його словами, зараз Штати не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт обсягом 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував розгляд цього документу. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Опісля демократи і республіканці почали переговори щодо нової угоди по кордону. Нещодавно Сенат і Конгрес погодили текст такої угоди. Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон назвав такий проєкт "мертвонародженим", таким чином натякнув, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу не планує голосувати за документ.