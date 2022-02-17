У Байдена предупредили об опасности сфабрикованных предлогов для вторжения России в Украину

Псаки заявила, что дезинформация, распространяемая сейчас в российских СМИ, - в частности, история об обнаружении массовых захоронений мирных жителей, якобы "убитых украинскими военными" на Донбассе, является очередной попыткой России найти лживый предлог для вторжения в Украину.

Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявили, что нападение России может произойти в любое время и будет осуществлено под сфабрикованным предлогом, напомнила Псаки.

"Мы видели, как эта тактика использовалась в прошлом. К этому относятся не только вышеупомянутые сообщения, но и заявления о провокации на Донбассе, ложные сообщения государственных СМИ, cфабрикованные видеоролики, ложные обвинения по поводу химического оружия, сообщения о нападениях на российских солдат, которых на самом деле не было. Мы ожидаем целого ряда ложных сообщений и предлогов, которые могут предшествовать вторжению", - сказала Псаки.

Псаки заявила, что окно для возможного вторжения остается открытым, а российские войска по-прежнему сконцентрированы рядом с украинской границей, несмотря на заявления Кремля об отводе части военнослужащих из региона.

"Есть то, о чем Россия говорит, и то, что Россия делает, и мы очень внимательно следим за тем, какие шаги они предпринимают на границе", - сказала пресс-секретарь Белого дома.