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У Байдена попередили про небезпеку сфабрикованих приводів для вторгнення Росії в Україну

Автор: Артур Родивилов

Російська влада продовжує робити неправдиві заяви, які можуть бути використані нею згодом як привід для вторгнення в Україну. Кремлівські ЗМІ продовжують поширювати дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

Псакі заявила, що дезінформація, поширювана зараз в російських ЗМІ, - зокрема, історія про виявлення масових поховань мирних жителів, нібито "убитих українськими військовими" на Донбасі, є черговою спробою Росії знайти брехливий привід для вторгнення в Україну.

Президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен заявили, що напад Росії може статися в будь-який час і буде здійснений під сфабрикованим приводом, нагадала Псакі.

"Ми бачили, як ця тактика використовувалася в минулому. До цього відносяться не тільки вищезгадані повідомлення, а й заяви про провокації на Донбасі, неправдиві повідомлення державних ЗМІ, сфабриковані відеоролики, неправдиві звинувачення з приводу хімічної зброї, повідомлення про напади на російських солдатів, яких насправді не було. Ми очікуємо цілого ряду помилкових повідомлень і приводів, які можуть передувати вторгненню", - сказала Псакі.

Псакі заявила, що вікно для можливого вторгнення залишається відкритим, а російські війська як і раніше сконцентровані поруч з українським кордоном, попри заяви Кремля про відвід частини військовослужбовців з регіону.

"Є те, про що Росія говорить, і те, що Росія робить, і ми дуже уважно стежимо за тим, які кроки вони роблять на кордоні", - сказала прессекретар Білого дому.

Нагадаємо, США знають, що російські офіційні особи поширювали в пресі історії, які могли б послужити приводом для вторгнення, заявили в Держдепі.

Раніше розвідка США розкрила плани Москви сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. За даними New York Times і Washington Post, для цього Росія мала намір використовувати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних на сході України.

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Вторгнення Росії до України