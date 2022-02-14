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У Байдена пообещали Украине поддержку в противостоянии России в случае вторжения

Автор: Артур Родивилов

США готовы помогать Украине и после возможного российского вторжения. Это будет одним из "трех составляющих ответа" Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в эфире CBS.

В Белом доме не стали рассказывать подробности этой поддержки.

"Я не стану приводить подробности того, как это будет осуществляться, но это одна из трех ключевых составляющих нашего ответа - дальнейшая поддержка Украины в то время, когда она пытается противостоять российской агрессии", - сказал Салливан.

Салливан не исключил, что вторжение России в Украину может произойти уже на следующей неделе, до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. По его словам, на это указывает наращивание Россией сил на границе с Украиной и активные маневры российских военных.

Напомним, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал об обстановке на Донбассе.

Отметим, The New York Times объяснила, зачем администрация президента США раскрывает секретные данные относительно угрозы вторжения России в Украину.

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Вторжение России в Украину