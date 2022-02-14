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У Байдена пообіцяли Україні підтримку в протистоянні Росії у разі вторгнення

Автор: Артур Родивилов

США готові допомагати Україні і після можливого російського вторгнення. Це буде одним з "трьох складових відповіді" Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана в ефірі CBS.

У Білому домі не стали розповідати подробиці цієї підтримки.

"Я не стану наводити подробиці того, як це буде здійснюватися, але це одна з трьох ключових складових нашої відповіді - подальша підтримка України в той час, коли вона намагається протистояти російській агресії", - сказав Салліван.

Салліван не виключив, що вторгнення Росії в Україну може відбутися вже наступного тижня, до закінчення зимових Олімпійських ігор у Пекіні. За його словами, на це вказує нарощування Росією сил на кордоні з Україною і активні маневри російських військових.

Нагадаємо, командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про обстановку на Донбасі.

Зазначимо, The New York Times пояснила, навіщо адміністрація президента США розкриває секретні дані щодо загрози вторгнення Росії в Україну.

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Вторгнення Росії до України