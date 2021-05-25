У Байдена пообіцяли притягнути до відповідальності режим Лукашенка

США разом з партнерами мають намір притягнути до відповідальності режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Це відбувається на тлі екстреної посадки літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича .

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Hill .

У бесіді з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською Салліван заявив, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності.

Радник американського президента засудив інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair і затримання творця інформаційного порталу Nexta Романа Протасевича. Він заявив, що Сполучені Штати вимагають його негайного звільнення, як і інших політв'язнів у Білорусі.