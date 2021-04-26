У Байдена подтвердили поддержку Украине, но участие в нормандском формате не комментируют

США продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией, но участие в нормандском формате не комментируют. В Белом доме отметили эффективное партнерство Киева и Вашингтона в этом вопросе.

"Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, собираются ли США присоединиться к нормандскому формату.

Представитель Белого дома отметила, что США продолжают взаимодействовать со всеми участниками процесса урегулирования конфликта на Донбассе. “Мы находимся в тесном контакте с руководством Украины на ряде уровней. Президент (США Джо Байден - ред.) лично беседовал с президентом Украины (Владимиром Зеленским - ред.). И, конечно, госсекретарь США (Энтони Блинкен - ред.) и другие (представители американской администрации - ред.) беседовали со своими (украинскими - ред.) коллегами о том, в чем заключаются их потребности, как мы можем быть эффективными партнерами", - уточнила она.