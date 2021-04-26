У Байдена підтвердили підтримку України, але участь у нормандському форматі не коментують

США продовжують підтримувати Україну в протистоянні з Росією, але участь у нормандському форматі не коментують. У Білому домі відзначили ефективне партнерство Києва і Вашингтона в цьому питанні.

"Я б, зрозуміло, переадресувала вас в Держдепартамент США. Він, ймовірно, є тим відомством, якому найдоречніше говорити про нашу взаємодію і переговори", - сказала Псакі, відповідаючи на питання про те, чи збираються США приєднатися до нормандського формату.

Представник Білого дому зазначила, що США продовжують взаємодіяти з усіма учасниками процесу врегулювання конфлікту на Донбасі. “Ми знаходимося в тісному контакті з керівництвом України на ряді рівнів. Президент (США Джо Байден - ред.) особисто розмовляв з президентом України (Володимиром Зеленським - ред.). І, звичайно, держсекретар США (Ентоні Блінкен - ред.) та інші (представники американської адміністрації - ред.) розмовляли зі своїми (українськими - ред.) колегами про те, в чому полягають їхні потреби, як ми можемо бути ефективними партнерами", - уточнила вона.