У Байдена подтвердили, что обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа

Соединенные Штаты Америки обсуждают с европейскими партнерами диверсификацию поставок газа в Европу. Запад побаивается, что Россия может перекрыть поставки, если против нее введут санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон обсуждает с союзниками и экспортерами газа способы обеспечения стабильных поставок в Европу.
"Речь идет о варианте, если Россия вторгнется в Украину и нарушит поставки", - отметила она.
Напомним, ранее издание Financial Times писало, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках газа в Европу. По данным источников здания отметил, на сегодня есть потенциал долгосрочных гарантий поставок из Катара, поскольку страна намерена значительно нарастить добычу газа в течение нескольких лет.
Позже AP писало, что президент США Джо Байден стремится договориться с Катаром о поставках газа в Европу.