У Байдена підтвердили, що обговорюють з Європою диверсифікацію поставок газу

Сполучені Штати Америки обговорюють з європейськими партнерами диверсифікацію поставок газу в Європу. Захід побоюється, що Росія може перекрити поставки, якщо проти неї введуть санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Мова йде про варіант, якщо Росія вторгнеться в Україну і порушить поставки", - зазначила вона.

Як заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, Вашингтон обговорює з союзниками і експортерами газу способи забезпечення стабільних поставок в Європу.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання газу до Європи. За даними джерел, на сьогодні є потенціал довгострокових гарантій поставок з Катару, оскільки країна має намір значно наростити видобуток газу протягом декількох років.

Пізніше AP писало, що президент США Джо Байден прагне домовитися з Катаром про постачання газу в Європу.