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У Байдена підтвердили, що обговорюють з Європою диверсифікацію поставок газу

Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки обговорюють з європейськими партнерами диверсифікацію поставок газу в Європу. Захід побоюється, що Росія може перекрити поставки, якщо проти неї введуть санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, Вашингтон обговорює з союзниками і експортерами газу способи забезпечення стабільних поставок в Європу.

"Мова йде про варіант, якщо Росія вторгнеться в Україну і порушить поставки", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання газу до Європи. За даними джерел, на сьогодні є потенціал довгострокових гарантій поставок з Катару, оскільки країна має намір значно наростити видобуток газу протягом декількох років.

Пізніше AP писало, що президент США Джо Байден прагне домовитися з Катаром про постачання газу в Європу.

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Сполучені Штати АмерикиЄвропаГаз