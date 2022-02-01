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Байден хочет договориться с Катаром о поставках газа в Европу в случае вторжения РФ в Украину

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 04:29
Байден хочет договориться с Катаром о поставках газа в Европу в случае вторжения РФ в Украину Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден стремится договориться с Катаром о поставках газа в Европу. Данная договоренность рассматривается на случай вторжения российских войск в Украину и отказа от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Катар - второй в мире экспортер сжиженного природного газа - стремится помочь, но может предложить лишь ограниченную помощь, в том случае, если Москва остановит поток энергоносителей в страны Европы.

"Катар видит это как возможность еще больше улучшить отношения с США после Афганистана, но это будет трудно сделать, поскольку переизбытка предложений нет", - заявил экономист по вопросам энергетики в Институте Ближнего Востока Ешар Аль-Малеки.

По мнению энергетических аналитиков, Катар уже поставляет максимально возможные для себя объемы газа, преимущественно в страны Азии. И даже если некоторые американские союзники США, такие как Индия, Япония и Южная Корея, согласятся отказаться от определенных объемов газа в пользу стран Европы, это повлияет на смягчение удара от прекращения энергоснабжения.

Байден также обсудит с находящимся в Вашингтоне лидером Катара усилия США по возобновлению ядерного соглашения с Ираном.

Попытки разработать планы на случай чрезвычайных ситуаций, если будут прекращены поставки российского газа в Европу, являются, пожалуй, самым актуальным вопросом повестки дня, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что США хотят в Катаре тренировать афганский спецназ после вывода войск.

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