США ищут источники газа для Европы на случай вторжения России в Украину, - FT

США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках сжиженного газа в Европу. В Вашингтоне опасаются, что вторжение России в Украину может ударить по поставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным высокопоставленных чиновников администрации США, острая необходимость возникла после того, как переговоры с госсекретаря США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показали "минимальный прогресс".

Источник здания отметил, что есть потенциал долгосрочных гарантий поставок газа из Катара, поскольку стран планирует значительно увеличить производство топлива в течение нескольких лет.

При этом в краткосрочной перспективе это будет зависеть от готовности других стран-клиентов перенаправить поставки и наличия нераспределенного газа. "Однако Катар действительно перенаправлял свои поставки в 2011 году для Японии после цунами, так что прецедент есть", - сказал источник FT.

Издание также сообщает, что Катар начал переговоры о возможных поставках с Евросоюзом и Великобританией. Кроме того, президент США Джо Байден в январе планирует провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани в Вашингтоне.