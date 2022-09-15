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У Байдена обговорюють санкції проти Росії, які передбачені для спонсорів тероризму

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Вашингтон, Четвер 15 вересня 2022 03:44
У Байдена обговорюють санкції проти Росії, які передбачені для спонсорів тероризму Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (U. S. Department of State)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з Конгресом можливість введення проти Росії обмежувальних заходів, які були б аналогічні оголошенню її державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Державного департаменту США Неда Прайса.

Представник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що в разі оголошення Росії спонсором тероризму можуть постраждати партнери Вашингтона, а також будуть ускладнені постачання гуманітарної допомоги в Україну.

"Є кроки, які ми вже прийняли. І кроки, які ми можемо зробити і обговорюємо з Конгресом, які мали б наслідки, аналогічні тим, що передбачені законом про держави-спонсори тероризму, без небажаних наслідків", - підкреслив він.

Нагадаємо, сенатори внесли черговий законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму.

Раніше Держдеп США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання з приводу негативних наслідків можливого включення Росії в список спонсорів тероризму.

Пізніше президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.

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