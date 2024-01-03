У Байдена про нібито бажання Путіна зупинити війну: не схожий на людину, яка хоче перемовин

В адміністрації президента США сумніваються у нібито готовності російського диктатора Володимира Путіна вести переговори щодо завершення війни проти України. Про такі "сигнали" очільника Кремля раніше писало видання New York Times.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі на брифінгу у Вашингтоні 3 січня..

За його словами, Путін "зовсім не поводиться як людина, яка бажає вести переговори".

"Він робить усе можливе, щоб поставити українців на коліна", - зазначив американський чиновник.

Кірбі нагадав про масовані ракетні та дронові атаки з боку російських окупантів 29 грудня та 2 січня по Україні, зокрема по цивільних об'єктах. Він додав, що країна-агресор продовжує "намагатися використати зиму як зброю, атакувати їхню (українську, - Ред.) інфраструктуру".

Разом з тим представник Білого дому висловився про не спроможність російських окупантів досягти значних успіхів на фронті. Він також зауважив, що американська сторона знає про вплив триваючих бойових дій на здатність РФ поповнювати боєприпаси.

"Ми також знаємо, що він (Путін , - Ред.) все ще має значну кількість своїх повітряних сил, сухопутних сил і флоту... Коли вони (російські війська, - Ред.) вступають у бій з українськими силами на землі, вони не досягають великого успіху", - сказав Кірбі.

Про які "сигнали" Путіна йдеться

Раніше у грудні американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України та почати переговори.

У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві справді хочуть швидкого завершення війни, попри заяви російської пропаганди. Цього хоче й Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може використовувати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Експерти нагадали, що подібні маніпуляції з боку російського диктатора Путина вже були, зокрема щодо теми переговорів.