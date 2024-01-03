У Байдена о якобы желании Путина остановить войну: не похож на того, кто хочет переговоров

В администрации президента США сомневаются в якобы готовности российского диктатора Владимира Путина вести переговоры о завершении войны против Украины. О таких "сигналах" главы Кремля ранее писало издание New York Times.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на брифинге в Вашингтоне 3 января.

По его словам, Путин "совсем не ведет себя как человек, желающий вести переговоры".

"Он делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени", - отметил американский чиновник.

Кирби напомнил о массированных ракетных и дроновых атаках со стороны российских оккупантов 29 декабря и 2 января по Украине, в том числе по гражданским объектам. Он добавил, что страна-агрессор продолжает "пытаться использовать зиму как оружие, атаковать их (украинскую, - Ред.) инфраструктуру".

Вместе с тем представитель Белого дома высказался о неспособности российских оккупантов достичь значительных успехов на фронте. Он также отметил, что американская сторона знает о влиянии продолжающихся боевых действий на способность РФ пополнять боеприпасы.

"Мы также знаем, что он (Путин, - Ред.) все еще имеет значительное количество своих воздушных сил, сухопутных сил и флота... Когда они (российские войска, - Ред.) вступают в бой с украинскими силами на земле, они не добиваются большого успеха", - сказал Кирби.

О каких "сигналах" Путина идет речь

Ранее в декабре американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.

В публикации говорилось, что по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее - осенью 2022 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в частности, по теме переговоров.