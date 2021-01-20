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У Байдена назвали "плохой идеей" строительство "Северного потока-2"

Среда 20 января 2021 06:21
У Байдена назвали "плохой идеей" строительство "Северного потока-2"
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Администрация избранного президента США Джо Байдена против "Северного потока-2". Команда Байдена будет предпринимать меры, чтобы остановить строительство газопровода.

Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате, пишет РБК.

Он заявил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода.

"Избранный президент полностью согласен с вами, что "Северный поток - 2" - это плохая идея", - сказал Блинкен.

По его словам, администрация Байдена готова рассмотреть инструменты, которые еще не использовались.

Ранее сообщалось, что Германия не собирается менять свою позицию по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток - 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США.

Также РБК-Украина писало, что политика избранного президента США Джо Байдена относительно российского газопровода "Северный поток-2" может быть более решительной, чем его предшественника Дональда Трампа.

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Новости Украины Политика Джозеф БайденСеверный поток-2

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