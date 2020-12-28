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Германия не изменит позицию по "Северному потоку-2", несмотря на смену власти в США

Берлин, Понедельник 28 декабря 2020 10:36
Германия не изменит позицию по "Северному потоку-2", несмотря на смену власти в США
Фото: Хайко Маас (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Германия не собирается менять свою позицию по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток - 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США. В США выступают против строительства этого газопровода.

Об этом заявил в интервью DPA министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает DW.

Отметим, избранный президент США Джозеф Байден, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против строительства газопровода.

"Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку - 2", - отметил он.

По словам Мааса, проблемы, в оценках которых Вашингтон и Берлин будут расходиться, останутся и в дальнейшем.

"Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", - резюмировал он.

Напомним, 11 декабря российский трубоукладчик начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2". Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.

Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий.

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Новости Украины В мире ГерманияДжозеф БайденСеверный поток-2

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