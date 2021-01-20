У Байдена назвали "поганою ідеєю" будівництво "Північного потоку-2"

Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Адміністрація обраного президента США Джо Байдена проти "Північного потоку-2". Команда Байдена буде вживати заходів, щоб зупинити будівництво газопроводу.

Про це повідомив кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті, пише РБК.

Він заявив, що Вашингтон буде прагнути переконати зарубіжних партнерів припинити підтримувати будівництво трубопроводу.

"Обраний президент повністю згоден з вами, що "Північний потік - 2" - це погана ідея", - сказав Блінкен.

За його словами, адміністрація Байдена готова розглянути інструменти, які ще не використовувалися.

Раніше повідомлялося, що Німеччина не збирається змінювати свою позицію з питання про добудову трубопроводу "Північний потік - 2" на тлі підготовлюваного приходу до влади нової адміністрації США.

Також РБК-Україна писало, що політика обраного президента США Джо Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік-2" може бути більш рішучою, ніж його попередника Дональда Трампа.