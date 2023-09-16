Радник Байдена назвав декларацію G20 "потужною", попри відсутність засудження агресії РФ

У Білому домі виступили на захист підсумкової декларації саміту "Великої двадцятки", що відбувся минулого тижня, і назвали документ "потужним", хоча в ньому не звучало відкритого засудження широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами американського чиновника під час виступу на брифінгу в п'ятницю, він не отримав "будь-якої офіційної - або, по суті, неформальної - реакції від України щодо комюніке G20".

Салліван вважає, що Україна, як і раніше, зосереджена на взаємодії з іншими країнами на мирних самітах, подібних до тих, що відбулися раніше в Копенгагені (Данія) та Джидді (Саудівська Аравія), де лідери можуть "знайти шлях вперед до спільного розуміння принципів, на яких засновані мирні угоди"для настання справедливого миру.

Також він зазначив, що розмови на цих двох самітах насправді дуже схожі на пропозиції, викладені в комюніке G20.

У цьому контексті Салліван перерахував чотири ключові принципи декларації щодо України:

"по-перше, першорядне значення територіальної цілісності та суверенітету;

по-друге, заява про те, що для будь-якої країни є абсолютно неприйнятним застосування сили для порушення територіальної цілісності іншої країни;

по-третє, напад на зернову та цивільну інфраструктуру має бути повністю заборонений;

по-четверте, загроза чи застосування ядерної зброї у такому конфлікті має бути неприпустимою".

При цьому Салліван відкинув ідею про те, що у комюніке була "слабка" підтримка України. Представник Білого дому заявив, що ці чотири пропозиції є "потужними". Також він додав, що замість заяв про нейтралітет вони "справді говорять Росії - те, що ви робите, є неприйнятним".

Заява після саміту G20

Нагадаємо, що 9 вересня в Індії закінчився саміт країн "Великої двадцятки". Метою зустрічі лідерів стало обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройшла без України, проте на ній були присутні представники Росії.

Лідери "Великої двадцятки" на саміті досягли консенсусу щодо спільної декларації. Там згадали про Україну. Детальніше про рішення у декларації можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що після ознайомлення з МЗС України розкритикували слабку заяву G20 щодо України.