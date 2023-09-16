У Байдена назвали декларацию G20 "мощной", несмотря на отсутствие осуждения агрессии РФ

В Белом доме выступили в защиту итоговой декларации саммита "Большой двадцатки", что состоялся на прошлой неделе, и назвали документ "мощным", хотя в нем не звучало открытое осуждение широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам американского чиновника в ходе выступления на брифинге в пятницу, он не получил "какой-либо официальной - или, по сути, неформальной - реакции от Украины в отношении коммюнике G20".

Салливан считает, что Украина по-прежнему сосредоточена на взаимодействии с другими странами на мирных саммитах, подобных тем, что состоялись ранее в Копенгагене (Дания) и Джидде (Саудовская Аравия), где лидеры могут "найти путь вперед к общему пониманию принципов, на которых основаны мирные соглашения" для наступления справедливого мира.

Также он отметил, что разговоры на этих двух саммитах на самом деле "очень похожи" на предложения, изложенные в коммюнике G20.

В этом контексте Салливан перечислил четыре ключевых принципа декларации в отношении Украины:

"во-первых, первостепенное значение территориальной целостности и суверенитета;

во-вторых, заявление о том, что для любой страны совершенно неприемлемо применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны;

в-третьих, нападение на зерновую и гражданскую инфраструктуру должно быть полностью запрещено;

в-четвертых, угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должна быть недопустимой".

При этом Салливан отверг идею о том, что в коммюнике была "слабая" поддержка Украины. Представитель Белого дома заявив, что эти четыре предложения являются "мощными". Также он добавил, что вместо заявлений о нейтралитете они "действительно говорят России - то, что вы делаете, неприемлемо".

Заявление после саммита G20

Напомним, что 9 сентября в Индии закончился саммит стран "Большой двадцатки". Целью встречи лидеров стало обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча прошла без Украины, однако на ней присутствовали представители России.

Лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Там упомянули и об Украине. Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.

Добавим, что после ознакомления в МИД Украины раскритиковали слабое заявление G20 по Украине.