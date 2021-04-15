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У Байдена намекнули на введение новых санкций против "Северного потока-2"

Автор: РБК-Украина

В Белом доме сохраняют возможность введения дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Он уже построен на 95%.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует. Однако я не стану комментировать по поводу того, какие санкции были или не были согласованы", - заявила она.

Отметим, что российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте, поскольку считают, что Россия использует этот проект с целью влияния на Европу.

Строительство газопровода было приостановлено, однако сейчас они продолжились в территориальных водах Дании.

Ранее сообщалось, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Добавим, что глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины.

Ранее в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

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