У Байдена намекнули на введение новых санкций против "Северного потока-2"

В Белом доме сохраняют возможность введения дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Он уже построен на 95%.

"Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует. Однако я не стану комментировать по поводу того, какие санкции были или не были согласованы", - заявила она.

Отметим, что российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте, поскольку считают, что Россия использует этот проект с целью влияния на Европу.

Строительство газопровода было приостановлено, однако сейчас они продолжились в территориальных водах Дании.