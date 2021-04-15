У Байдена натякнули на введення нових санкцій проти "Північного потоку-2"

В Білому домі зберігають можливість введення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Він вже побудований на 95%.

"Я хотіла б запевнити, що ми зберігаємо можливість прийняття додаткових заходів. Це не означає, що їх більше не буде. Однак я не буду коментувати з приводу того, які санкції були або не були узгоджені", - заявила вона.

Відзначимо, що російський проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. У США наклали санкції на компанії, які беруть участь у цьому проекті, оскільки вважають, що Росія використовує цей проект з метою впливу на Європу.

Будівництво газопроводу було припинено, проте зараз вони продовжилися у територіальних водах Данії.