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У Байдена натякнули на введення нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

В Білому домі зберігають можливість введення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Він вже побудований на 95%.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Я хотіла б запевнити, що ми зберігаємо можливість прийняття додаткових заходів. Це не означає, що їх більше не буде. Однак я не буду коментувати з приводу того, які санкції були або не були узгоджені", - заявила вона.

Відзначимо, що російський проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. У США наклали санкції на компанії, які беруть участь у цьому проекті, оскільки вважають, що Росія використовує цей проект з метою впливу на Європу.

Будівництво газопроводу було припинено, проте зараз вони продовжилися у територіальних водах Данії.

Раніше повідомлялося, що Білий дім обговорює кандидатуру спеціального посланника, який очолить переговори про припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, що глава МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" з-за агресії РФ проти України.

Раніше в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

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Новини України Північний потік-2Білий дімСанкції
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