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У Байдена говорят, что не планируют поставлять Украине ракеты ATACMS

Фото: советник президента США Джейк Салливан (twitter.com/JakeSullivan)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах не готовы поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к РСЗО HIMARS. Такова позиция американского президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джейка Салливана во время выступления на ежегодном форуме по безопасности в Аспене в пятницу, 22 июля.

Помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности заявил, что есть определенные вещи, которые Байден не готов передавать.

"К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км", - отметил Салливан.

Он озвучил позицию американского президента относительно того, что "хоть ключевая цель США - сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мир двигался бы в направлении третьей мировой войны".

Напомним, в конце июня в Украине прибыли первые HIMARS. Впоследствии в Пентагоне заявили, что РСЗО существенно влияют на войну.

Недавно в США анонсировали новый пакет военной помощи. В него войдут, в частности реактивные системы залпового огня.

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