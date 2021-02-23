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У Байдена готовят санкции за отравление Навального, - СМИ

Новина українською → Вашингтон, Вторник 23 февраля 2021 10:02
У Байдена готовят санкции за отравление Навального, - СМИ Фото: Алексей Навальный (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Администрация США может ввести новые санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Америка будет координировать развертывание санкций с европейскими союзниками.

Об этом сообщает Politico.

Администрация бывшего президента Дональда Трампа подготовила пакет санкций в ответ на отравление Навального, но Байден хочет его обновить.

"Достаточно сказать, что мы не будем сидеть сложа руки перед лицом этих нарушений прав человека", - рассказал высокопоставленный чиновник.

Новые санкции станут первым шагом новой администрации США в привлечении России к ответственности за нарушения прав человека.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Европейского союза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые ответственны за арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Тем временем российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в деле Навального.

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