У Байдена готують санкції за отруєння Навального, - ЗМІ

Адміністрація США може ввести нові санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Америка буде координувати розгортання санкцій з європейськими союзниками.

Про це повідомляє Politico .

Адміністрація колишнього президента Дональда Трампа підготувала пакет санкцій у відповідь на отруєння Навального, але Байден хоче його оновити.

"Досить сказати, що ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям цих порушень прав людини", - розповів високопоставлений посадовець.

Нові санкції стануть першим кроком нової адміністрації США у притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.