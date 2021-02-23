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У Байдена готують санкції за отруєння Навального, - ЗМІ

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 23 лютого 2021 10:02
У Байдена готують санкції за отруєння Навального, - ЗМІ Фото: Олексій Навальний (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Адміністрація США може ввести нові санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Америка буде координувати розгортання санкцій з європейськими союзниками.

Про це повідомляє Politico.

Адміністрація колишнього президента Дональда Трампа підготувала пакет санкцій у відповідь на отруєння Навального, але Байден хоче його оновити.

"Досить сказати, що ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям цих порушень прав людини", - розповів високопоставлений посадовець.

Нові санкції стануть першим кроком нової адміністрації США у притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.

Нагадаємо, міністри закордонних справ 27 країн Європейського союзу ухвалили політичне рішення ввести нові санкції відносно осіб, які відповідальні за арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Тим часом, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Раніше повідомлялося, що Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.

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