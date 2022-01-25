У Байдена готовят два секретных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 25 января, проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину. Брифинги пройдут для помощников руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что брифинги пройдут после того, как до 8 500 американских военнослужащих были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможной переброской в страны Восточной Европы.

По данным CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат. По словам источника, Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов, который должен пройти на следующей неделе.