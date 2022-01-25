У США нет планов по вводу американских войск в Украину, - Пентагон

У США нет планов по вводу американских войск в Украину в случае вторжения России. Об этом заявил пресс-секретарь Міноборони США Джона Кибри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

По его словам, США не будут вводить свои войска в Украину в случае вторжения России. Пока что у США рассматривают только экономические последствия для России.

"Нет планов по вводу американских войск в Украину для сдерживания России. Если Путин вторгнется, он столкнется в основном с экономическими последствиями", - сказал Кирби.