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У Байдена готують два секретні брифінги через загрозу вторгнення РФ в Україну, - CNN

Автор: Юлія Бойко

Адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 25 січня, проведе два секретні брифінги через загрозу вторгнення Росії в Україну. Брифінги пройдуть для помічників керівників Палати представників і Сенату, а також співробітників профільних комітетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що брифінги пройдуть після того, як до 8 500 американських військовослужбовців були приведені в стан підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливим перекиданням в країни Східної Європи.

За даними CNN, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат. За словами джерела, Шумер запросив ще й секретний брифінг для всіх 100 сенаторів, який має пройти наступного тижня.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не мають планів щодо введення американських військ в Україну у разі вторгнення Росії.

Зазначимо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не виключив, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися після наступу на Київ. На його думку, Москва підготувала план блискавичної війни.

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