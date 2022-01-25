ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Байдена готовят два секретных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 25 января 2022 15:59
У Байдена готовят два секретных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - CNN Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 25 января, проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину. Брифинги пройдут для помощников руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что брифинги пройдут после того, как до 8 500 американских военнослужащих были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможной переброской в страны Восточной Европы.

По данным CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат. По словам источника, Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов, который должен пройти на следующей неделе.

Напомним, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что у США нет планов по вводу американских войск в Украину в случае вторжения России.

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев. По его мнению, Москва подготовила план молниеносной войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Вторжение России в Украину
NEWS
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне