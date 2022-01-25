У Байдена готують два секретні брифінги через загрозу вторгнення РФ в Україну, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 25 січня, проведе два секретні брифінги через загрозу вторгнення Росії в Україну. Брифінги пройдуть для помічників керівників Палати представників і Сенату, а також співробітників профільних комітетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Повідомляється, що брифінги пройдуть після того, як до 8 500 американських військовослужбовців були приведені в стан підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливим перекиданням в країни Східної Європи.

За даними CNN, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат. За словами джерела, Шумер запросив ще й секретний брифінг для всіх 100 сенаторів, який має пройти наступного тижня.