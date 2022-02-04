У Байдена готовы ввести санкции против окружения Путина

Псаки подчеркнула, что Белый дом находится в тесном контакте с сенаторами.

"Лица, которых мы идентифицировали, входят в ближайшее окружение Кремля или находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений. Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей", - заявила она.

Введение санкций не является для администрации чем-то "принципиальным".

"Мы уже подготовили разрушительный пакет санкций - экономических санкций, которые окажут огромное влияние на российскую экономику. Это не требует действий Конгресса, но мы, конечно, тесно с ними сотрудничаем", - сказала Псаки.