Демократы и республиканцы объединились: сенаторы США разрабатывают закон против России

В США объединились сенаторы двух партий. Их цель - разработать законопроект санкций по отношению к Российской Федерации в случае ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Речь идет о законопроекте, инициированным председателем Сената по международным отношениям Бобом Менендесом. Четыре сенатора от республиканцев и столько же сенаторов от демократов собрались в чате Zoom, чтоб достичь общей точки зрения по законопроекту и санкциям.

Источники, знакомые с этими переговорами сообщили изданию, что по общему мнению, они были сердечными и деловыми.

"Существует прочный двухпартийный консенсус в отношении быстрого продвижения законодательства", - заявил помощник одного из сенаторов изданию.

Среди рассматриваемых изменений в закон Менендеса входит предоставление Украине большей помощи в области безопасности и антипропаганды, а также наделение Байдена полномочиями по немедленным санкциям. Также этот закон позволяет президенту США отказаться от санкций, если ситуация потребует снижения напряженности. Также речь шла о включении в законопроект расширения кибервозможностей Украины.

Один человек, знакомый с переговорами, сообщил, что речь шла и о газопроводе "Северный поток-2". Сенаторы пока не знают, как включить в закон формулировку, не подрывая переговоры администрации США с Германией по более широкому пакету санкций.

Еще один источник заявил, что ничего конкретно пока не согласовано и могут быть внесены дополнительные изменения. По его словам, переговоры пока находятся на самой ранней стадии.

Ожидается, что окончательно законопроект согласуют до следующей неделе, когда Сенат вернется на сессию.