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У Байдена готові ввести санкції проти оточення Путіна

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати готові ввести санкції щодо ближнього кола президента РФ Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться. Робота ведеться в Сенаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Псакі підкреслила, що Білий дім знаходиться в тісному контакті з сенаторами.

"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або знаходяться поруч з ним і грають роль у прийнятті урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей", - заявила вона.

Введення санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".

"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій - економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо", - сказала Псакі.

Нагадаємо, раніше американські сенатори об'єдналися в питанні розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Зазначимо, у разі нового вторгнення Росії в Україну США введуть найпотужніші санкції, які можуть зруйнувати російську економіку.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден заявив про готовність ввести санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну.

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