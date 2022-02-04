У Байдена готові ввести санкції проти оточення Путіна

Псакі підкреслила, що Білий дім знаходиться в тісному контакті з сенаторами.

"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або знаходяться поруч з ним і грають роль у прийнятті урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей", - заявила вона.

Введення санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".

"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій - економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо", - сказала Псакі.