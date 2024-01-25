У Байдена не бачать послаблень міжнародної підтримки України
В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) не фіксують жодних ознак послаблення або розфокусування у питанні підтримки України з боку країн-партнерів та союзників.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джона Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.
"Є понад 50 країн, які допомагають підтримувати Україну в рамках координації зусиль, якими керує міністр Остін (голова Пентагона Ллойд Остін, - ред.) - Контактна група з питань оборони України (у форматі "Рамштайн", - ред.)", - зазначив представник Білого дому.
Так Кірбі відповів на запитання журналіста, чи не активізувалися союзники Штатів у Європі щодо надання Україні потрібної оборонної допомоги для відбиття триваючої широкомасштабної військової агресії РФ.
За словами американського чиновника, на минулому засіданні у форматі "Рамштайн", що "є свого роду коаліцією", союзники і партнери показали "досить багато енергії" для допомоги і підтримки України.
"Кожна країна робить це по-своєму і в міру своїх можливостей. Отже... це суверенні рішення. Але ми не бачили жодного розслаблення чи роз'єднаності, коли йдеться про підтримку України", - наголосив він.
Також Кірбі зауважив, що допомога для України з боку США є найбільшою.
"Але є дуже багато країн - не лише в Європі, але й у всьому світі, в Індо-Тихоокеанському регіоні - які по-своєму активізуються, щоб підтримати Україну. І, знову ж таки, ця підтримка продовжує надходити", - зазначив представник Білого дому.
Він додав, що американське лідерство "має значення не лише тому, що ми є найбільшим донором, але й тому, що ми також відіграємо головну роль у координації надання допомоги та її передачі в потрібні руки в Україні".
Як відбулось засідання "Рамштайн-18"
Нагадаємо, 23 січня відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком. На ньому голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".
Глава Міноборони Україна Рустем Умєров під час онлайн-зустрічі розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.
Також у МОУ пізніше розповіли про результати "Рамштайну-18", на якому обговорювалися питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї. Також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ.
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