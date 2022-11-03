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Байден звернувся до нації, заявивши про "загрозу американській демократії"

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Вашингтон, Четвер 03 листопада 2022 12:50
Байден звернувся до нації, заявивши про "загрозу американській демократії" Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден сказав про "загрозу американській демократії". З такою заявою він виступив напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами американського лідера, причиною таких загроз є "бажання шанувальників конспірологічних теорій потрапити до влади шанувальників конспірологічних теорій". Такими він вважає тих американців, які підтримують ідею "викраденої перемоги" на президентських виборах 2020 року.

"Є кандидати, які балотуються на будь-які посади в Америці... які не погоджуються прийняти результати виборів, на яких вони беруть участь", - сказав Байден.

У 21-хвилинній промові він розкритикував свого попередника Дональда Трампа за "продовження неправдивих заяв про фальсифіковані президентські вибори 2020 року", заявивши, що це "підживило небезпечне зростання політичного насильства та залякування виборців за останні два роки".

"Це залякування, це насильство проти демократів, республіканців і безпартійних чиновників, які просто виконують свою роботу, є наслідком брехні, розказаної заради влади та прибутку; брехні про змову і злий намір; брехні, що повторюється знову і знову, щоб породити цикл гніву, ненависті, уїдливості та навіть насильства. Ми повинні протистояти цій брехні правдою, від цього залежить саме майбутнє нашої нації. Американська демократія під загрозою, тому що переможений колишній президент відмовляється прийняти волю народу", - заявив Байден.

Окрім ширших тем, президент США запропонував американцям уважно стежити за двома можливими майбутніми подіями.

Так, він випустив попередження про те, що, "можливо, десятки республіканських чиновників і активістів намагатимуться зірвати голосування у вівторок".

Як відзначають експерти, це був знайомий тон президента, який раніше попереджав про загрози демократії. Але оскільки до проміжних виборів залишилися лічені дні, він набув різкішої ноти.

Зазначимо, 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори, які в останні десятиліття майже завжди приносять успіх опозиційній партії, втім наразі в опозиції перебувають республіканці, успіх яким обіцяє не лише ця закономірність, а й опитування.

При цьому, раніше лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін МакКарті заявив про готовність скоротити допомогу Україні у 2023 році у разі перемоги на проміжних виборах.

Додамо, раніше РБК-Україна вже писало, чи зміниться підтримка України Заходом після виборів у США.

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