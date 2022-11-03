Байден обратился к нации, заявив об "угрозе американской демократии"

Президент США Джо Байден сказал об "угрозе американской демократии". С таким заявлением он выступил в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам американского лидера, причиной таких угроз является "желание поклонников конспирологических теорий попасть к власти поклонников конспирологических теорий". Такими он считает тех американцев, которые поддерживают идею "похищенной победы" на президентских выборах 2020 года.

"Есть кандидаты, которые баллотируются на какие-либо должности в Америке... которые не соглашаются принять результаты выборов, на которых они принимают участие", - сказал Байден.

В 21-минутной речи он раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за "продолжение ложных заявлений о фальсифицированных президентских выборах 2020 года", заявив, что это "подживило опасный рост политического насилия и запугивание избирателей за последние два года".

"Это устрашение, это насилие против демократов, республиканцев и беспартийных чиновников, которые просто выполняют свою работу, является следствием лжи, рассказанной ради власти и прибыли; лжи о заговоре и злом умысле; лжи, повторяющейся снова и снова, чтобы породить цикл гнева, ненависти, язвительности и даже насилия. Мы должны противостоять этой лжи правдой, от этого зависит само будущее нашей нации. Американская демократия под угрозой, потому что проигравший бывший президент отказывается принять волю народа", - заявил Байден.

Помимо более широких тем, президент США предложил американцам внимательно следить за двумя возможными предстоящими событиями.

Так, он выпустил предупреждение о том, что, "возможно, десятки республиканских чиновников и активистов будут пытаться сорвать голосование во вторник".

Как отмечают эксперты, это был знакомый тон президента, ранее предупреждавшего об угрозах демократии. Но поскольку до промежуточных выборов остались считанные дни, он приобрел более резкую ноту.

Отметим, 8 ноября в США состоятся промежуточные выборы, которые в последние десятилетия почти всегда приносят успех оппозиционной партии, впрочем, сейчас в оппозиции находятся республиканцы, успех которым обещает не только эта закономерность, а и опросы.