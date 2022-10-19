Республіканці погрожують скоротити допомогу Україні у разі перемоги в проміжних виборах США

Лідер Республіканської партії в Палаті представників Кевін Маккарті заявив про те, що республіканці готові скоротити допомогу США Україні в наступному році у разі перемоги в проміжних виборах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Я думаю, що люди будуть сидіти в рецесії, і вони не збираються виписувати порожній чек Україні. Вони просто не будуть цього робити", - заявив Маккарті.

Наразі допомога Україні має двопартійну підтримку в Конгресі, однак фракція республіканців ставить під сумнів, що США варто втручатися у зовнішньополітичну діяльність.

Ще в травні Конгрес ухвалив пакет допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів. Проти нього проголосували 11 республіканців у Сенаті й 57 у Палаті представників.

Як відзначають незалежні аналітики, республіканці ймовірно отримають контроль над Палатою представників під час проміжних виборів, які відбудуться у листопад, а Маккарті може стати спікером. Контроль над Сенатом тим часом залишається під питанням. Навіть якщо демократи збережуть контроль над Палатою, республіканці зможуть придушити порядок денний президента Джо Байдена.

За словами Маккарті, однією з причин скорочення допомоги є те, що адміністрація президента ігнорує внутрішні проблеми, які республіканці вважають пріоритетними.

"Люди починають зважувати це. Україна важлива, але водночас це не може бути єдиною справою, якою вони займаються, і це не може бути порожній чек", - додав лідер Республіканської партії в Палаті представників.

Однак, як відзначив сенатор від штату Вірджинія Марк Уорнер, підрив підтримки України був би поганим для єдності США з НАТО.

"Якщо Путін побачить такий ізоляціоністський підхід, він скористається цією перевагою", - заявив сенатор.

За словами провідного республіканця в Комітету у закордонних справах Палати представників Майла Макколи, його партія бажає гаранті щодо того, що партнери США по НАТО також беруть на себе відповідальність і несуть тягар витрат.

Водночам Маккол додав, що коментар Маккарті не означає, що США обов'язково скоротять допомогу Україні.

"Я думаю, що він просто каже, що ми не збираємося виписувати порожній чек без нагляду і підзвітності, які буде забезпечувати мій комітет", - сказав МакКол.