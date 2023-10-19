Байден звернеться до народу США через війни в Україні і Ізраїлі

У заяві Білого дому йдеться, що американський лідер завтра звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.

Ця промова буде виголошена з Овального кабінету 19 жовтня о 20:00 за східним часом (20 жовтня о 3:00 за Київським).

Візит Байдена до Ізраїлю

Президент США Джо Байден здійснює візит Ізраїлю на тлі зростаючого занепокоєння навколо конфлікту - не в останню чергу через удар по лікарні в Секторі Гази, в результаті якого, за офіційними даними, загинуло щонайменше 500 палестинців.

Стверджується, що американський лідер збирається звернутися до Конгресу США з проханням про надання "безпрецедентного" пакета підтримки для оборони Ізраїлю.

При цьому виникли побоювання, що через підтримку Єрусалима може скоротитися допомога Україні. Втім Байден заявив, що Сполучені Штати - наймогутніша нація в історії світу і має можливості і зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Після цієї заяви ЗМІ повідомили, що Байден запросить у Конгресу 100 млрд доларів для оборонної допомоги Україні та Ізраїлю.