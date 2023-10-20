Байден зустрінеться з лідерами ЄС у Білому домі: обговорять війни в Україні та Ізраїлі

Очікується, що зустріч у Вашингтоні буде присвячена, зокрема, обговоренню війни Росії проти України та збройного конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Фон дер Ляєн заявила, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом і наступальна операція Ізраїлю в Секторі Газа, що насувається, ймовірно, буде домінувати в дискусіях. Вона також попередила про ризик "регіональних наслідків" від конфлікту.

Підтримка України та Ізраїлю

Байден наголошував, що Штати мають виділити кошти для підтримки України та Ізраїлю, адже це інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців.

Так, президент США планує запросити у Конгресу 60 млрд доларів допомоги для України та 14 млрд доларів - для Ізраїлю.

Також додамо, що Байден зазначав, що Путін і ХАМАС становлять різні загрози, але вони однакові в тому, що обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію.

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