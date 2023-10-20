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Байден зустрінеться з лідерами ЄС у Білому домі: обговорять війни в Україні та Ізраїлі

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден сьогодні зустрінеться у Білому домі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем, щоб обговорити війни в Україні та Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що зустріч у Вашингтоні буде присвячена, зокрема, обговоренню війни Росії проти України та збройного конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Фон дер Ляєн заявила, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом і наступальна операція Ізраїлю в Секторі Газа, що насувається, ймовірно, буде домінувати в дискусіях. Вона також попередила про ризик "регіональних наслідків" від конфлікту.

Підтримка України та Ізраїлю

Байден наголошував, що Штати мають виділити кошти для підтримки України та Ізраїлю, адже це інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців.

Так, президент США планує запросити у Конгресу 60 млрд доларів допомоги для України та 14 млрд доларів - для Ізраїлю.

Також додамо, що Байден зазначав, що Путін і ХАМАС становлять різні загрози, але вони однакові в тому, що обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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