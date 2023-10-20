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Байден встретится с лидерами ЕС в Белом доме: обсудят войны в Украине и Израиле

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден сегодня встретится в Белом доме с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, чтобы обсудить войны в Украине и Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что встреча в Вашингтоне будет посвящена, в частности, обсуждению войны России против Украины и вооруженному конфликту между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Фон дер Ляен заявила, что война между Израилем и ХАМАСом и наступательная операция Израиля в Секторе Газа, которая надвигается, вероятно, будет доминировать в дискуссиях. Она также предупредила о риске "региональных последствий" конфликта.

Поддержка Украины и Израиля

Байден отметил, что Штаты должны выделить средства для поддержки Украины и Израиля, ведь это инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев.

Так, президент США планирует  запросить у Конгресса 60 млрд долларов помощи для Украины и 14 млрд долларов - для Израиля.

Также добавим, что Байден отмечал, что Путин и ХАМАС представляют разные угрозы, но они одинаковы в том, что оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию.

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