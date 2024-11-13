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Байден зустрінеться із Сі Цзіньпіном під час візиту до Перу, - Reuters

Середа 13 листопада 2024 21:40
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Байден зустрінеться із Сі Цзіньпіном під час візиту до Перу, - Reuters Фото: Джо Байден та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден 16 листопада відвідає Перу для участі у форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Там він проведе зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що ця зустріч із Сі Цзіньпіном, ймовірно, стане останньою для Байдена на посту президента США.

Очікується, що лідери проведуть переговори кулуарах форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в столиці Перу Лімі. Вони обговорять "низку глобальних гарячих точок", включно з підвищеною напруженістю у відносинах між Вашингтоном та Пекіном.

Зазначається, що востаннє Байден говорив з китайським лідером телефоном у квітні цього року.

"Розмови були непростими. Ця відвертість була важливою в управлінні відносинами", - сказав Reuters один з посадовців.

Відносини США та Китаю

Зазначимо, США та Китай конкурують за світове лідерство. Йдеться не лише про економічну сферу, але й політичний вплив, військові можливості, технології та космічну сферу.

Востаннє Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися 15 листопада 2023 року на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско.

Нещодавно повідомлялося, що Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться в Ріо-де-Жанейро під час саміту G20 наступного тижня.

У Китаї, вперше коментуючи нещодавні вибори у США, заявили, що сподіваються на подальше мирне та взаємовигідне співіснування. Натомість Пекін відмовився коментувати погрози Дональда Трампа щодо збільшення мит на китайські товари.

Днями Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом. Китайський лідер привітав республіканця із перемогою на виборах президента США.

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