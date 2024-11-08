Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться на саміті G20

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться цього місяця. Лідери відвідають Ріо-де-Жанейро під час саміту G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речницю китайського МЗС Хуа Чуньїн.

Вона зазначила, що китайський лідер відвідає Ліму з 13 по 17 листопада на запрошення президента Перу. Сі Цзіньпін візьме участь в 31-й зустрічі економічних лідерів АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво).

Після цього лідер Китаю відвідає Ріо-де-Жанейро з 17 по 21 листопада для участі в 19-му саміті G20.

В офісі президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви повідомили про нещодавню розмову з президентом США Джо Байденом. Американський лідер підтвердив, що приїде на саміт G20 до Ріо-де-Жанейро.

Очікується, лідери США та Китаю проведуть двосторонню зустріч у Ріо-де-Жанейро.